رباب كساب: مرآة الحب ليست عمياء بل شديدة الشفافية

قالت الكاتبة رباب كساب بمناسبة عيد الحب: "أحيانا كثيرة لا نتوقف لدى كلمة الحب، لقد بدت كلمة مبتذلة فقدت معناها وسط عالم صار يجري بأقصى سرعة، فما عاد أحد يتوقف أمامها، صرنا آلات، لكنني لم أفقد إيماني بتلك الكلمة أبدا مهما بدت تصرفاتي كأنني ترس في الآلة الكبيرة، فأنا لا أفعل إلا ما أحب، لا أتقن إلا ما أحب، حتى الطعام يمكنني صنع الكثير من الأصناف لكنني لا أجيد غير ما أحب من وجبات بل يجعلني الحب أتفنن في صنعها فأضيف بعض البهارات أو أقلل منها، أغير في شكل المكونات".وأضافت في تصريحات لـ "الدستور": "المحبة تجعلك في كل يوم تبدو جديدا حتى ولو لم تلتفت إلى ذلك في حينه، فالحب طاقة تجدد الروح، تضفي الكثير من الجمال ومن الرغبة في الحياة عموما، تصور أنك تعمل ما تحب، تعيش في أماكن تحبها، ترتدي ما تحب، تتكلم عما تحب، أليست تلك السعادة".وأشارت: "عافرت كثيرا لأعيش كما أحب، ولأسكن في مكان أحبه، واحد من تلك الأماكن التي كانت تسلب عقلي وأنا أسير في تلك الشوارع العتيقة وتأخذني المباني القديمة لسحر يفوق خيال كل صانعي الأفلام المبهرة، هدأت روحي بعدما أحببت مكان العمل وناسه وطبيعته بعد سنوات من الغضب، تمكن مني الحب فصرت أتقبل ما أعمل، صرت لا أرى تعبا في الطريق بل وأتحمل مصاعبه".وأكدت: "ليست مرآة الحب عمياء، مرآة الحب شديدة الشفافية، تجعلك تبصر جيدا وترى لكنك تحب فتتغاضى، تحاول رأب صدوع ما يقابلك، تحاول الإصلاح لكن حين تنكسر المرآة، أو حين يغبش سطحها لحظتها تفقد الرؤية والقدرة على السير وهنا يحدث الانهيار، فلقد ذهب الحب وفقدت البوصلة مؤشرها، سقط الشراع واستسلمت المركب للموجة العاتية، مررت بتلك اللحظات وعرفت أن الحقيقة تكمن في ذلك الشعور بالحب تجاه كل شيء، من الأشخاص، للأماكن للبيوت، للشوارع، للمدن".وأوضحت: "الكراهية تصنع حائلا بينك وبين كل شيء، في سنوات بعيدة كرهت مكانا بشدة، كانت كل أمنياتي أن أهرب منه، أن أصحو ذات صباح فلا أشم رائحته ولا أجدني فيه، ولأنه أثر بي بشدة لسنوات طويلة أردت أن أكتب عنه فامتنع، نعم امتنع، لم يمنحني أسراره، لمس كراهيتي فاحتجب عني، يومها غضبت واعتقدت أنني فاشلة أو أنه لم يعد باستطاعتي الكتابة من الأساس، لكنني حين فكرت في الأمر وجدته عادلا تماما فأنا لم أحبه فكيف له أن يأنس لي ويمنحني ما أريد، الكراهية جعلتني أتجنبه، أبتعد عن كل ما يخصه فلا أعرف عن ناسه، وعن طبائعهم، لم أحفظ شوارعه إلا الطرق الرئيسية التي أسير فيها بحكم حركتي ليس إلا أو باعتياد العيش فيه لسنوات، عرفت من وقتها أنني إن أردت شيئا أن أمنحه محبة ليرضى، لو تعلم العالم كيف يحب وصدق في الحب لتغيرت خارطته وصمت صوت الرصاص".