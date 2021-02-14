رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رباب كساب: مرآة الحب ليست عمياء بل شديدة الشفافية

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:05 م
رباب كساب
رباب كساب
نضال ممدوح
طباعة
قالت الكاتبة رباب كساب بمناسبة عيد الحب: "أحيانا كثيرة لا نتوقف لدى كلمة الحب، لقد بدت كلمة مبتذلة فقدت معناها وسط عالم صار يجري بأقصى سرعة، فما عاد أحد يتوقف أمامها، صرنا آلات، لكنني لم أفقد إيماني بتلك الكلمة أبدا مهما بدت تصرفاتي كأنني ترس في الآلة الكبيرة، فأنا لا أفعل إلا ما أحب، لا أتقن إلا ما أحب، حتى الطعام يمكنني صنع الكثير من الأصناف لكنني لا أجيد غير ما أحب من وجبات بل يجعلني الحب أتفنن في صنعها فأضيف بعض البهارات أو أقلل منها، أغير في شكل المكونات".

وأضافت في تصريحات لـ "الدستور": "المحبة تجعلك في كل يوم تبدو جديدا حتى ولو لم تلتفت إلى ذلك في حينه، فالحب طاقة تجدد الروح، تضفي الكثير من الجمال ومن الرغبة في الحياة عموما، تصور أنك تعمل ما تحب، تعيش في أماكن تحبها، ترتدي ما تحب، تتكلم عما تحب، أليست تلك السعادة".

وأشارت: "عافرت كثيرا لأعيش كما أحب، ولأسكن في مكان أحبه، واحد من تلك الأماكن التي كانت تسلب عقلي وأنا أسير في تلك الشوارع العتيقة وتأخذني المباني القديمة لسحر يفوق خيال كل صانعي الأفلام المبهرة، هدأت روحي بعدما أحببت مكان العمل وناسه وطبيعته بعد سنوات من الغضب، تمكن مني الحب فصرت أتقبل ما أعمل، صرت لا أرى تعبا في الطريق بل وأتحمل مصاعبه".

وأكدت: "ليست مرآة الحب عمياء، مرآة الحب شديدة الشفافية، تجعلك تبصر جيدا وترى لكنك تحب فتتغاضى، تحاول رأب صدوع ما يقابلك، تحاول الإصلاح لكن حين تنكسر المرآة، أو حين يغبش سطحها لحظتها تفقد الرؤية والقدرة على السير وهنا يحدث الانهيار، فلقد ذهب الحب وفقدت البوصلة مؤشرها، سقط الشراع واستسلمت المركب للموجة العاتية، مررت بتلك اللحظات وعرفت أن الحقيقة تكمن في ذلك الشعور بالحب تجاه كل شيء، من الأشخاص، للأماكن للبيوت، للشوارع، للمدن".

وأوضحت: "الكراهية تصنع حائلا بينك وبين كل شيء، في سنوات بعيدة كرهت مكانا بشدة، كانت كل أمنياتي أن أهرب منه، أن أصحو ذات صباح فلا أشم رائحته ولا أجدني فيه، ولأنه أثر بي بشدة لسنوات طويلة أردت أن أكتب عنه فامتنع، نعم امتنع، لم يمنحني أسراره، لمس كراهيتي فاحتجب عني، يومها غضبت واعتقدت أنني فاشلة أو أنه لم يعد باستطاعتي الكتابة من الأساس، لكنني حين فكرت في الأمر وجدته عادلا تماما فأنا لم أحبه فكيف له أن يأنس لي ويمنحني ما أريد، الكراهية جعلتني أتجنبه، أبتعد عن كل ما يخصه فلا أعرف عن ناسه، وعن طبائعهم، لم أحفظ شوارعه إلا الطرق الرئيسية التي أسير فيها بحكم حركتي ليس إلا أو باعتياد العيش فيه لسنوات، عرفت من وقتها أنني إن أردت شيئا أن أمنحه محبة ليرضى، لو تعلم العالم كيف يحب وصدق في الحب لتغيرت خارطته وصمت صوت الرصاص".

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الإعلان 14 لشقق الإسكان الاجتماعي في مصر

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي برفع الحظر عن أمواله بالبنوك

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل كلية الطب البشري

image description

إنشاء عقارات للأسر الأولى بالرعاية في دمياط

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجا تدريبيا للإقرارات الضريبية الإلكترونية

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزرابي

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الحُب!
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
المزيد

الثقافة

كاتبات صعيديات: «في الجنوب لا يمكننا أن نحب.. لكننا نتعامل به»

مناقشات متعددة للأطفال بثقافة المنوفية

هناء نور: الحب لا يقتصر على علاقة الرجل بالمرأة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)