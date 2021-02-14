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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السبكي: 650 ألف بالتأمين الصحي وإجراء 14 جراحة فائقة الدقة ببورسعيد

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:04 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء حزمة من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي تتطلب مهارة لإجرائها.

وأجريت العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمستشفى النصر ببورسعيد، بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية على يد فريق طبي يضم أمهر الاستشاريين في تخصصات جراحات القلب المفتوح والانسداد المزمن للشرايين التاجية والقساطر القلبية المعقدة والدقيقة وجراحات الأطفال بالمستشفى.

وأوضح بيان الهيئة أنه تم إجراء 14 عملية من أكثر العمليات دقة، والتي تتطلب مهارة خاصة لإجرائها وذلك خلال يوم واحد بمستشفى النصر التخصصي.

ولفت إلى أن ذلك يدلل على مهارة الفريق الطبي والذي يضم نخبة من الاستشاريين وهم الدكتور عبد الرحمن العفيفي استشاري قلب الأطفال وقساطر القلب التداخلية ورئيس فريق القلب بمستشفى مجدي يعقوب بأسوان ورئيس قسم القلب بمستشفى النصر التخصصي، والدكتور طارق رشيد أستاذ القلب والقسطرة القلبية وخبير مرضى الانسداد التام المزمن للشرايين التاجية ورئيس قسم القلب والقسطرة بالمستشفى، والدكتور محمد سيف الدين حافظ استشاري جراحة الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.

فيما نوه البيان، إلى أن العمليات التي تم إجرائها بالمستشفى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل شملت إجراء قساطر تشخيصية وعلاجية وتركيب دعامات دوائية "CTO، Rotablator"، إضافة إلى توسيع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة بالبالون، غلق وصلة شريانية، وايكو بالمنظار Tee، وإصلاح فتق اربي لطفلين لم يتخطى عمرهم شهرين، مؤكدًا على أن مستشفى النصر التخصصي، يعد صرح طبي لجراحات القلب الدقيقة والتخصصية سواء للكبار أو للأطفال بمحافظة بورسعيد، وهو أحد 8 مستشفيات تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، على الحرص الدائم للهيئة من خلال كافة منشآتها الصحية بمحافظة بورسعيد كأول محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، على التميز في أداء الخدمة الطبية للمنتفعين بالمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى تخطى المنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد 650 ألف منتفع.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن العمليات الدقيقة والقساطر العلاجية وتركيب الدعامات بالتقنيات المستحدثة، يتم إجراؤها في مراكز قليلة على مستوى العالم، مؤكدًا على أن إجراء الجراحات الدقيقة والمتخصصة بدأت في بورسعيد كأول محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وحاليًا بالأقصر، وتباعًا بباقي محافظات المرحلة الأولى والتي تضم الإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس، مؤكدًا وصول منظومة التأمين الصحي الشامل إلى جميع محافظات الجمهورية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في غضون العشر أعوام المقبلة.

يشار إلى أن مستشفى النصر تم تجديده وتطوير الأجهزة به وإمداده بنخبة من الكوادر الطبية منذ يوليو 2019، ولا يقتصر المستشفى على خدمة قاطني محافظة بورسعيد فقط بل يخدم محافظات ومدن القناة، ويهدف إلى تقديم أفضل خدمات طبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة، كما يستقبل المستشفى حالات أورام الأطفال، ويطبق بروتوكولات العلاج المحدثة في هذا المجال، كما تم تدريب الأطقم الطبية والتمريض بمركز مجدي يعقوب القلب بأسوان، ومعهد ناصر، ويقدم الفريق الطبي الخدمة الطبية اللائقة للمترددين على المستشفى بأعلى مستويات الجودة العالمية.

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