«البترول وقناة السويس» تنتهيان من كراسة شروط تراخيص تموين السفن

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا بمشاركة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع مسؤولي شركة ميركيوريا العالمية، وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة لمشروع تموين السفن بالموانئ المصرية برئاسة وزارة البترول.وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الانتهاء من مقترح خطة العمل، ووضع خارطة طريق بأهداف وجداول زمنية محددة، والانتهاء من اعداد كراسة الشروط التي سيتم طرحها والاشتراطات الخاصة بمنح التراخيص، في مناطق موانئ الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر، لوضعها في المركز العالمي اللائق بنشاط تموين السفن، وأيضًا من أجل تعزيز التنافسية ورفع قدرات وكفاءة الشركات المحلية العاملة في هذا المجال.وتضم اللجنة أعضاء من هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية للقناة ووزارة النقل وهيئة البترول، وذلك في اطار العمل على زيادة دور مصر كمركز محوري متكامل لخدمات تموين السفن استنادًا على الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لموقع مصر وموانئها، وتوافر التسهيلات والبنية الأساسية ومستودعات التخزين المطلوبة لهذا النشاط بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة.