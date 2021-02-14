على مساحة 5 أفدنة.. افتتاح وحدة مرور جمصة بالدقهلية (فيديو)

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه، اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والعقيد اسلام رمزى والعقيد دكتور حاتم طه وكيلا الإدارة العامة للمرور والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم دكتور عمرو الشربينى رئيس قسم الشئون الإدارية واختبارات القيادة والمقدم سامح عبد الوهاب رئيس قسم الفحص الفني والرائد أحمد النجار رئيس قسم مرور جمصة وحدة مرور جمصة على مساحة ٥ فدادين.جاء ذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء والتحديث والتطوير للخدمات المرورية لأصحاب المركبات للتيسير عليهم وحمايتهم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لحصولهم على كافة الخدمات المرورية والتى تشمل استخراج وتجديد رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات المرورية فضلا عن نقل خدمات فحص وترخيص النقل الثقيل إلى الوحدة الجديدة.ومن جانبها شددت إدارة مرور الدقهلية على الموظفين بضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم دون ابطاء او تأخير.