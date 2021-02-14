«القاهرة» تشكل لجنة طبية لمراجعة مخزون الإكسجين بمستشفيات حدائق القبة

شكل حي حدائق القبة لجنة مكونة من القوى العاملة والصحة المهنية وإدارة شئون البيئة والأمن الصناعي والمنطقة الطبية، تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد، رئيس الحي، للمرور على المستشفيات الحكومية والخاصة لبيان مخزون الأكسجين الموجود بها وتأمين شبكة الغازات وخطة الطوارئ في حالة وجود تسريب غازات ومواصفات مخزن الأكسجين المستخدم ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.ونفذ الحي حملة طبقا لقرارات اللجنة العليا برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بشأن آليات تنفيذ برتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس، بالتنسيق مع شركة مياه القاهرة الكبري لتركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.