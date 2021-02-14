جورج وسوف يستعد لطرح «ياه عالزمن» باللهجة المصرية

انتهى المطرب الكبير جورج وسوف، من تسجيل اغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "ياه عالزمن" من المقرر طرحها قريبا.و تم الاتفاق مؤخرا ما بين "سلطان الطرب" وشركة لايف ستايلز ستوديوز، على إنتاج عمل فني موسيقي وذلك بعد عقد عدة جلسات عن بعد واتصالات هاتفية، وقع الطرفان عقد تعاون لإنتاج أغنية وفيديو كليب " ياه عالزمن"، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكر، والفيديو كليب بتوقيع المخرج المبدع فادي حداد.وقد أنهى الفنان هذا الأسبوع تسجيل الأغنية في استوديوهات هادي شرارة، متمنيًا أن تعجب محبيه وأن تكون بداية تعاون مميز مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، ويعمل المخرج على إعداد "ستوري بورد" لمناقشتها مع فريق عمل جورج وسوف، ورئيس شركة الإنتاج على ان تكون فكرة الفيديو كليب خارجة عن المألوف.