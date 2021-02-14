عادل الميري يكشف حب فترة الطفولة: كانت البنات بالنسبة لي كائنات نورانية

كشف الكاتب عادل أسعد الميري بمناسبة عيد الحب، عن لقائه المبكر بالحب خلال طفولته، مشيرا إلى أنه: "عندما كنت طفلا في طنطا في الستّينات، كان الحبّ رومانسيا جدا، ولد يمسك بيد بنت وينظر في عينيها، هذا هو كل شيء، ليس هناك جسد أو أعضاء تناسلية".وأضاف: "حتى أنني ظللت حتى المرحلة الإعدادية، أتخيل أنه لإنجاب الطفل، ينبغي على الأب أن يركزّ عينيه في عيني الأم، فيتولّد الجنين بقدرة سحرية من هذه النظرة، وعندما لاحظت أن الرجال يهمسون في آذان النساء، اعتقدت أن الكلمة المنطوقة تتحوّل إلى إنسان، مثلما هو الاعتقاد عند المسيحيين، الذين يقولون إن الله خلق الإنسان بأن نطق بالكلمة ثمّ ألبسها جسدا".وتابع في تصريحاته لـ "الدستور": "كنت أرى الأولاد والبنات في سنّ المراهقة يمسكون بعضهم بأيدي بعض، وهم يتنزّهون في الحدائق، ولا أستطيع أن أتخيّل نفسي واحدا منهم، ففي طفولتي حدثت مجموعة من الملابسات، أدّت الى أن أول مرة أمسك بيد فتاة، كنت في الخامسة والعشرين من عمري، أنا وأخي لم تكن لنا أخت، وكانت أمنا تمنع أي اتصال بيننا وبين أي بنات في محيط الجيران، حتى في محيط الأسرة كان من الصعب جدا أن نتجنّب عين الجستابو (البوليس السرّي) الذي كان هو الاسم الحركي لأمي".واستكمل: "مدرستنا الابتدائية لم تكن مختلطة، رغم أن كل المدارس الابتدائية في تلك الفترة كانت مختلطة، وكانت المدرستان الإعدادية والثانوية هما كذلك غير مختلطتين، وكانت منطقة العواطف إذن مجرّد صحراء جرداء لا نبات فيها ولا ماء، وآلهة الشر (أمي وأبي) لا يتركون حتى قطرات المطر تسقط من السماء، ولا حتى قطرة واحدة على رأي المثل (أول الغيث قطرة)".واختتم: "لذلك عندما دخلت كلية الطب كان وجهي يصاب باحمرار شديد عندما أقف في وسط مجموعة بها بنات وأولاد، كانت البنات بالنسبة لي كائنات علوية نورانية لا يستطيع أي إنسان أن ينظر في عينيها، ناهيك عن أن يتحدّث إليها أو أن يمسك بيديها في يديه. لذلك عليكم أن تحاولوا تخيّل الطريق الطويل المؤلم، الذي كان عليّ أن اسير فيه حتى أصل الى معاملة الفتيات كبشر، لا يزيدون عن الفتيان في شيء".