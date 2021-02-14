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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بتصوير إعلان.. عمرو دياب يحتفل بعيد الحب على طريقته الخاصة

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:00 م
عمرو دياب
عمرو دياب
أمير محمد خالد
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اقترب النجم الكبير عمرو دياب، من الانتهاء من تصوير إعلان عطره الجديد وذلك على أنغام أغنيته "وأنا معاك"، وكان قد صور مشاهد من الإعلان لمدة يوم في أبو ظبي بالإضافة إلى يومين في دبي، مع المخرج الكبير طارق العريان ومدير التصوير مازن التجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى.

يذكر أن عمرو دياب سيطلق عطره خلال الفترة القادمة في حفل كبير سيقام بدبي، ويشار إلي أن الموديل إنجي كيوان، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الفترة الماضية، بسبب ظهورها مع الهضبة في أكثر من صورة جعلت جمهور الهضبة يتساءل عن طبيعة العلاقة بينهما، قبل أن يتضح أن الصور كانت جزءا من البروفات الخاصة بتصوير إعلان عطر الهضبة الجديد.

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