البابا تواضروس يشهد الاحتفال بتدشين كنيسة العذراء والأنبا موسى

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، احتفالًا أقامته كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي أنبا موسى بالمنشية بمناسبة تدشين كنيستها الرئيسة، عقب القداس الإلهي الذي تلا صلوات التدشين اليوم.قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تضمنت فقرات الاحتفال كلمات لقداسة البابا، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية وأحد الآباء الكهنة الذين خدموا بالكنيسة المدشنة منذ بدء الخدمة بها.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك بالإضافة إلى فيلم وثائقي عن الكنيسة وعرض لفريق الكورال بها، كما قام قداسة البابا بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والتقاط بعض الصور التذكارية مع شعب وأراخنة الكنيسة.