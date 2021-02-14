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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاجات للمطالبة بزيادة المعاشات في إيران

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:59 م
احتجاجات للمطالبة
احتجاجات للمطالبة بزيادة المعاشات في إيران
منار أحمد
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تجمع عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي في مدن مختلفة بإيران، اليوم الأحد، للاحتجاج مطالبين بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم الحاصل في البلاد.

وبحسب قناة «العربية» الاخبارية، هناك احتجاجات منذ أيام من العمال المتقاعدين في إيران، الذين يرزحون تحت ثقل الفقر والأوضاع المعيشية المتردية.

وانطلقت تلك التجمعات في مدن مثل طهران وكرج وأراك والأهواز ونيسابور وإيلام وكرمانشاه وأصفهان وشيراز.

فيما ردد المتقاعدون هتافات قائلين: «مطلبنا الرئيسي، مرتبات تتناسب مع التضخم، وتكفي الوعود، موائدنا فارغة».

كما صاحوا: «استولى اللصوص على صندوق التقاعد، وسفينة المتقاعدين رست على الطين».

إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية، عن إقامة تجمعات مختلفة للمتقاعدين أمام مبنى البرلمان في طهران، وكذلك أمام مكاتب الضمان الاجتماعي في عدة مدن. وقال المحتجون: "في الوقت الذي تكون فيها سلة الكفاف وخط الفقر 9 ملايين تومان، فإن رواتبنا، بما في ذلك مزايا معادلة الرواتب، تقل عن 3 ملايين تومان، وهذا ليس عدلًا على الإطلاق".

يشار إلى أن المتقاعدين يطالبون بتطبيق المادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي، قائلين إنه يجب زيادة المعاشات حسب تكاليف المعيشة.

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