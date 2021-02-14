استمرار توافد المحامين للتصويت في انتخابات نقابة القاهرة الجديدة

يشهد مقر النقابة العامة للمحامين، منذ التاسعة صباحا استمرار توافد المحامين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، لاختيار النقيب وأعضاء المجلس، والتصويت على الميزانية.وتجري اليوم انتخابات الجولة الأولى لنقابتي القاهرة الجديدة وطنطا، كما تعقد جولة الإعادة لانتخابات نقابتي شمال الجيزة والبحر الأحمر، بينما تعقد غدًا انتخابات جولة الإعادة لنقابتي جنوب القاهرة وحلوان.