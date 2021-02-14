بينهم أجنبيات.. القبض على 22 في تركيا بتهمة ممارسة البغاء

ألقت الشرطة التركية، اليوم الأحد، القبض على 22 شخصًا بتهمة ممارسة البغاء في مدينة إسطنبول، وتبين أن المتهمين عصابة مكونة من 10 نساء أجنبيات يحملن الجنسية الأوكرانية وتتزعمهم امرأة تدعى «آنا.ك»، بالإضافة إلى 12 رجلًا تركيًا.وأوضح موقع «جمهورييت» التركي، أن الشرطة اعتقلت زعيمة العصابة بالإضافة إلى 3 سيدات آخريات أجنبيات، فيما جرى إطلاق سراح الرجال بعد أخذ إفادتهم، وكذلك الإفراج عن إحدى التركيات المتهمات بشرط المراقبة القضائية، بينما أحيلت النساء الأوكرانيات إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهن إلى بلادهن.