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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد العون: الحب طاقة يسعد بها الإنسان

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:56 م
الروائي محمد العون
الروائي محمد العون
نضال ممدوح
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قال الروائي محمد العون، بمناسة عيد الحب، إنه كتب رواية "عطر الغرام" عن الحب، وخاصة تجربة الحب الأول، لافتا إلى أن الحب عموما موجود في العالم وسيبقى مادام الإنسان موجود على الأرض، فهو نزعة إنسانية أصيلة في الإنسان نفسيا.

وأضاف في تصريحاته لـ "الدستور"، أن الحب بمفهومه الشامل لا يقتصر بالطبع على العلاقة بين الرجل والمرأة، وإن كانت هذه العلاقة أو هذا النوع من الحب هو الأشهر والأعم وبسببه تستمر الحياة الإنسانية على الأرض.

تابع العون: "الحب طاقة إنسانية يسعد بها الإنسان عندما يجدها تحركه نحو الخير ونحو التفاني فيما يعمله، فعندما يحب الإنسان عمله يؤديه بإتقان ويبرع فيه، وعندما يحب الحي الذى يسكن فيه والشوارع التى يمشى فيها يحرص على نظافتها وتجميلها، وعندما يحب وطنه يهتم بإعلاء شأن هذا الوطن والدفاع عنه٬ وعندما يحب أسرته وأولاده يوفر لهم كل ما يستطيع من حياة كريمة ومستقبل أفضل".

وتابع: "وحب الطبيعة من علامات التحضر والرقى الإنساني، عندما يحب الإنسان البحار والجبال والأشجار والزرع والحيوانات ومخلوقات الله التى تسعى فى البيئات الطبيعية التى تعيش فيها٬ فيحرص على الحفاظ على هذه البيئة ولا يلوثها أو يفسد طبيعتها ولا يجور على المخلوقات التى تعيش حرة فى تلك البيئات، أما الحرب والصراع فهى نزعة إنسانية أخرى وهى أصيلة أيضا فى نفس الإنسان، التنافس ومحاولات الامتلاك والسيطرة والاستحواز على أكبر قدر من الثروة والنفوذ".

واستطرد: "الحروب والصراعات بين الدول والشعوب لا تعنى أن الحب قل أو تراجع، هذا جانب آخر في طبيعة الإنسان، وهو موجود أيضا منذ أن وجد الإنسان على الأرض".

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