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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تمميز في الاختيار.. «السفر إلى القمر» يُثير غضب المواطنين في تركيا

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:55 م
السفر إلى القمر
السفر إلى القمر
أمينة ذكى
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بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالسفر إلى القمر عام 2023، وهو التصريح الذي أثار سخط المعارضة التركية.

واصلت الحكومة التركية استفزازاتها حيث كشف وزير الصناعة التركي، مصطفى فارانك، عن البدء في اتخاذ عدد من الإجراءات لاختيار عدد من المواطنين للسفر إلى الفضاء، خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر.

وقال فارانك، خلال ظهوره على فضائية «تي آر تي» التركية، إن الشخص الذي سيتم إرساله إلى الفضاء يجب أن يتم اختياره في غضون 4 - 5 أشهر، مشيرًا إلى حاجة الدولة في البداية لاتخاذ قرار بشأن العمل العلمي اللازم القيام به.

وأضاف فارانك: «أن المواطن التركي الذي سيذهب إلى الفضاء لإجراء دراسات علمية، سيكون نموذجًا يحتذى به الشباب. وأن علينا أن نتخذ قرارًا بشأن الدراسة العلمية. ووفقًا لطبيعة تلك الدراسة، سيتم تحديد المجال الذي سيتم اختيار العلماء وتدريبهم حتى عام 2023». وتابع: «هدفنا هو أن يتلقى شخصان أو ثلاثة أشخاص هذه التدريبات. وسنضمن حصولهم على تدريبات صعبة للغاية».

ونفى فارانك ادعاءات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لبعض القنوات الإخبارية العالمية بأن ميزانية وكالة الفضاء التركية 5.4 مليون دولار، وقال «إن وكالة الفضاء التركية هي منظمة شاملة، تأسست لتنسيق الأنشطة الفضائية في تركيا. وبالطبع، ستدعم أيضًا مشاريع الفضاء في الفترة القادمة. لكن الميزانية المذكورة هنا هي فقط الميزانية التي ستستخدمها الوكالة لأعمالها الخاصة، مثل نفقات الموظفين. لكن تركيا سوف تخصص ميزانيات خاصة لأعمال الفضاء».


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