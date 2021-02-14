«توفيق»: دعم القيادة السياسية وراء نجاح إحياء قطاع الصناعات الاستراتيجية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن دعم القيادة السياسية ساهم في نجاح خطة عودة شركات قطاع الأعمال العام للمسار الصحيح خاصة الصناعات الاستراتيجية.وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الخطة اشتملت على سداد مديونيات بقيمة ٣٣ مليار جنيه بالإضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة لعودة قطاع الغزل والنسيج لمكانته الذهبية.وأكد الوزير أن الوزارة نجحت في ملفات منها صناعة السيارة الكهربائية لإحياء النصر للسيارات وتطوير مصنع الدلتا للصلب وهو أقدم مصنع للحديد والصلب في مصر وتطوير مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن ومصنع كيما للأسمدة.وأكد أنه من ضمن الملفات الهامة تتمثل في مشروع التحول الرقمي للشركات ومشروع جسور لدعم حركة التجارة الخارجية في أفريقيا واعادة هيكلة الشركات الخاسرة ووقف نزيف الخسائر في الشركات.وأوضح أنه من ضمن الملفات حصر الأصول غير المستغلة وتطوير الفنادق التاريخية بالإضافة إلى دراسة لانشاء أكبر مصنع للاطارات بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وتطوير صناعة الأدوية.وأكد أن الهدف من التطوير وضخ الاستثمارات هو عودة الشركات للمنافسة في الأسواق في ظل التقدم الموجود.