«المشرفة على انتخابات فرعيات المحامين»: التصويت يسير بانتظام

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام تام دون أية عوائق.وتعقد اليوم انتخابات الجولة الأولى لنقابتي القاهرة الجديدة وطنطا، وجولة الإعادة لنقابتي شمال الجيزة والبحر الأحمر.وأوضحت اللجنة، أنه عقب انتهاء عملية التصويت في الخامسة مساءً، سيتم الفرز مع اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية، ثم إعلان النتائج.