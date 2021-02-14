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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على المادة 53 من لائحة مجلس الشيوخ

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:51 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وافق مجلس النواب في جلستة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 53 من لائحة مجلس الشيوخ.



وتنص المادة 53 من لائحة الشيوخ على أن لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تختص بـ:

- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

- شئون البحث العلمى.

- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

- المجامع العلمية واللغوية.

- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتي

- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما وافق مجلس النواب علي المادة 38 من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمنظمة للجان النوعية، مع حذف حق "الشيوخ" في إنشاء لجان أخري غير المنصوص عليها أو دمجها، لاسيما وأن هذا الإجراء يتطلب تعديل تشريعي ولا يمكن صدوره بقرار.

ويأتي ذلك بعد رفض المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والتي تباينت، وذهب إليه النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، حيث يري أن هذا الحذف سيضع قيدًا علي "الشيوخ" في الاضطرار إلي تعديل تشريعي حال الحاجة إلي التعديل باللجان.

الأمر الذي عقب عليه المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتأكيدة أن أي تعديل علي اللجان النوعية بمجلس النواب يتطلب تعديل تشريعي وكذا الأمر بمجلس الشيوخ.

وفي هذا الصدد جاءت المادة 38، وفقا لما انتهي إليها مجلس النواب كالاتي:

تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

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