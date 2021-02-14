بيت الشعر يطلق برنامج «من تراثنا الشعري» بالأقصر

أعلن الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق برنامج جديد لبيت الشعر لكى يؤسس ذاكرة واعية ويؤكد التواصل مع تراث الشعر العربي، وذلك تأكيدًا لأصالة المشهد وحافزًا للأجيال الجديدة من الشعراء والمهتمين على توثيق العلاقة بالتراث الشعري، وذلك تحت مسمى "من تراثنا الشعرى".وأضاف مدير بيت الشعر بالأقصر، في بيان صحفي، أنه في أولى حلقات برنامجه الشهري "من تراثنا الشعري" استضاف بيت الشعر بالأقصر الناقد الدكتور محمد عبد الباسط عيد، وذلك في محاولة للتذكير والحفاظ على الوعي العام والتعرف على جماليات وعطاءات "تراثنا الشعري"، حيث كان موضوع الندوة "العقل النقدي حول شعر المعلقات".وقدم الأمسية مدير بيت الشعر بالأقصر، والذي بدأ بالترحيب بالحاضرين من الجمهور وبضيف الحدث الدكتور محمد عبدالباسط عيد، مشيرا إلى سيرته الأدبية فهو ناقد وباحث ولد في جمهورية مصر العربيةبمحافظة القليوبية في شبين القناطر كفر طحا في 1973، وحصل على الدكتوراه عام 2008 من قسم الدراسات الأدبية بدار العلوم، جامعة القاهرة، وعن موضوع " النص المدحي في العصر الأيوبي في مصر" دراسة نصية تحليلية" مرتبة الشرف الأولى، كما حصل على الماجستير عام 2003م. من قسم الدراسات الأدبية بدار العلوم، جامعة القاهرة عن موضوع " شعر البهاء زهير.. دراسة أسلوبية" بتقدير "ممتاز" صدر له الكثير من الكتب النقدية والدراسات والبحوث الأدبية.وقد تحدث الدكتور محمد عبد الباسط عيد، خلال الفعالية، عن شعر المعلقات الذي ظلَّ قرونًا عديدة يمثل الأصول الفنية الأولى التي عبّدت طريق الشعر فأبانت سبله، وأشعلت خياله، وأنارت درب السالكين فيه، فهي أصول الفن التي منحت عالم الصحراء طاقة الترميز المكثفة، فانتقل بها من نثرية العدم إلى خلود الشعر وحيويته فلم تعد الأطلال مجرد أماكن تذروها الرياح، ولم يعد رحيل الأحبة مجرد حديث تطويه الرمال، كما لم يعد الفرس، والناقة، والثور الوحشي، والذئب حيوانات هائمة في الصحراء، وإنما غدا كل هذا رموزًا كثيفة الدلالة، نابضة بالأفكار الإنسانية شديدة الرهافة تتساءل في جسارة عن المكان والزمان والحب والموت والولادة والمصير.وأكد الشاعر حسين القباحي، أنه من المقرر أن يقيم بيت الشعر بالأقصر الأسبوع القادم أمسية للشعراء: الشاعر محمد محمد عيسى من محافظة كفر الشيخ، والشاعر محمود فرغلي من محافظة أسيوط، والشاعر بهاء الدين رمضان من محافظة سوهاج.