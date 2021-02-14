وقف أعمال بناء مخالف وشن حملة مكبرة على النظافة بحلوان في القاهرة

أوقف حي حلوان برئاسة الدكتور أحمد القزاز، والأجهزة المعنية، بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالعنوان أرض مصنع العلف بشارع الجناين بمنطقة كفر العلو وتم مصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وشملت الأعمال وقف بناء مخالف بدون ترخيص بالعنوان شارع الرشاح بمنطقة منشية جمال عبد الناصر، وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وواصل حي حلوان تتفيذ تعليمات محافظ القاهرة والمهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطية العاجلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين.