الروائي عادل عصمت ضيف مكتبة عبد الحميد شومان.. الأربعاء

تستضيف مكتبة عبد الحميد شومان العامة، ضمن فعاليات برنامج "كاتب وكتاب"، الروائي المصري عادل عصمت في نقاش وحوار حول روايته "الوصايا"، وذلك يوم الأربعاء 17 فبراير 2021 في تمام الساعة 6:30 مساءً، عبر منصة زووم وصفحة المكتبة على فيسبوك، يدير الحوار الأستاذ الدكتور مصلح النجار، أستاذ في الجامعة الهاشمية."كاتب وكتاب" يشكل حلقة وصل فريدة من نوعها بين الكتاب وقُرائهم، حيث سيتم شهريًا استضافة أحد الكتاب العرب المميزين لمناقشة إحدى كتبهم مع قرائهم.عادل عصمت كاتب مصري ولد في عام 1959. له مجموعة قصص قصيرة بعنوان "قصاصات" وتسع روايات منها "أيام النوافذ الزرقاء" والتي فازت بجائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 2011 وحصلت روايته "حكايات يوسف تادرس" على جائزة نجيب محفوظ للأدب المقدمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2016. ووصلت روايته "الوصايا" إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2019.