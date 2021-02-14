حملة مكبرة للتفتيش بأسواق إسنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوبي الأقصر، اليوم الأحد، حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع شرطة المسطحات وإدارات البيئة والطب البيطري والسلامة الصحية والتموين والتفتيش المالي والإداري والإشغالات وتفتيش الأغذية.أسفرت الحملة التي استهدفت قريتي الدير والشغب وشارع المواقف، عن تحرير ٦ محاضر مخالفة ارتداء كمامة، و٦ محاضر ذبح خارج السلخانة، وضبط ٧ مخالفات تموينية، وضبط ٩٤٢ علبة سجائر منتهية الصلاحية، وتم إعدام ٧ كيلو أغذية منتهية الصلاحية، وتحرير ٥ محاضر إشغال طريق.قاد الحملة إبراهيم نصير رئيس المركز بمشاركة المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والنقيب جمال ممدوح رئيس وحدة المسطحات، والدكتور أسامة عبد الخالق مدير إدارة الطب البيطري، والمهندس هشام محمد مدير السلامة الصحية، ومحمد هوارى مسؤول إدارة التموين، والأمين كامل القاضي وحدة مسطحات إسنا.