وزيرة التضامن: 30 ألف متطوع لدى الهلال الأحمر المصري

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، إن جمعية الهلال الأحمر المصري جمعية عريقة تقدم خدماتها في أوقات الاغاثة والنكبات، كما أن لديها أكثر من 30 ألف متطوع ولعبت دورًا مهما خلال أزمة كورونا، وكذلك أزمة السيول.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الأحد، أن الوزارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهناك تدعيم وعلاقة شراكة مع القطاع الخاص.وتبذل جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى جهودًا كبيرة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الصحي عبر تقديم خدماتها في «7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للمستفسيدين، وتقديم التدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال عدد 3.017 مليون مواطن، كما يضم الهلال الأحمر المصري أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية».