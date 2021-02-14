القبض على 6 عاطلين بـ4 كيلو بانجو بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 6 أشخاص، خلال حملة اليوم الأحد، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح.وكانت تلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يُفيد بالقبض على 9 أشخاص، وبحوزتهم 6 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4.700 كيلو جرام، و600 جرام حشيش.وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.