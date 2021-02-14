قرار باستمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 82 لسنة 2021 والخاص باستمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق "بودرة" التالك بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة "50 ميكرون فأقل" بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيه للطن.كما يتضمن القرار كتل خام الفلسبار بواقع 200 جنيه للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 100 جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا بواقع 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا بواقع 400 جنيه للطن والرمال بواقع 100 جنيه للطن. استمرار العمل بقرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من يوم 10 فبراير الجاري.