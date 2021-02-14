افتتاح معرض «الأثر» للفنان إسلام زكي بقاعة راغب عياد.. الأربعاء

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان إسلام زكي بعنوان (الأثر) - بقاعة راغب عياد وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١، بقاعة أحمد صبري، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق ١١ مارس ٢٠٢١.مواعيد الزيارة يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ومن الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساءًا عدا الجمعة، بمركز الجزيرة للفنون: ١ ش الشيخ المصرفي - بجوار فندق ماريوت - الزمالك.الفنان إسلام زكي حاصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 1996، ودكتوراه الفلسفة قسم ( التصميم ) من كلية التربية الفنية جامعة حلوان 2009.أقام عدة معارض منها معرض ( رؤية ) بقصر ثقافة المنيا 1993، ومعرض ( ما يزرع داخلنا.. ينبت على ملامحنا ) بقاعة ( الباب - سليم ) بمتحف الفن الحديث - ديسمبر 2018.شارك فى العديد من المعارض الجماعية فى المجلس الاعلى للشباب والرياضة ومعارض التصوير الضوئى فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمركز الإعلامى بمحافظة الدقهلية ومعظم محافظات مصر من 1988-1996، ومهرجان الإبداع التشكيلى الرابع ( سوق الأعمال الفنية الصغيرة) بقاعتى ( نهضة مصر وإيزيس ) بمركز محمود مختار الثقافى - متحف محمود مختار يونيو 2010، ومعرض اليوبيل الماسى لكلية التربية الفنية بمتحف الفن الحديث 2013، معرض السنوى لكلية التربية الفنية بمركز الجزيرة للفنون 2015.