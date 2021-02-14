رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان: بدء تفعيل بروتوكول تدريب الأئمة والواعظات مع «الأوقاف»

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:45 م
تفعيل بروتوكول تدريب
تفعيل بروتوكول تدريب الأئمة والواعظات
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شهد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، بدء فاعليات بروتوكول التعاون بين الطرفين بحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والدكتور فريد عبد الظاهر عميد كلية العلوم السابق، والدكتور محمد أبوالشيخ عميد كلية دار العلوم والمتدربين من الأئمة والوعاظ.

رحب الدكتور أحمد غلاب، بالحضور وثمن أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وجامعة أسوان لتدريب الأئمة والواعظات التي تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية بمختلف القضايا الدينية الراهنة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أن ذلك ضمن فاعليات البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية وآدابها ومجالاتها في علوم علم النفس وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء، وتضمن البرتوكول كليات الآداب، دار العلوم، والخدمة الاجتماعية، الطب.

وأشار الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على فتح باب التسجيل للماجستير والدكتوراة بالجامعة للأئمة والواعظات على أن تكون المصروفات الدراسية مناصفة، في إطار اهتمام الدولة باللائمة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة.

وأكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، على أهمية التدريب والتأهيل للأئمة والواعظات لمواكبة تطورات العصر التي طرأت على المجتمع، مؤكدا على أهمية هذا البرتوكول مع جامعة أسوان التي تمثل محراب العلم، موجها شكره وتقديره للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على اهتمامه بالأئمة والوعاظ.

موضوعات متعلقة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

موعد نتيجة الإعلان 14 لشقق الإسكان الاجتماعي في مصر

الصور

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

image description

ننشر تفاصيل اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة بدمياط

image description

على مساحة 5 أفدنة.. افتتاح وحدة مرور جمصة بالدقهلية (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)

بمناسبة «الفالنتين».. هذه رسائل زوجات الأدباء في عيد الحب

23 فبراير.. «حروب الجيل الرابع والخامس وعلاقتها بالتطرف» بالأعلى للثقافة

عادل الميري يكشف حب فترة الطفولة: كانت البنات بالنسبة لي كائنات نورانية