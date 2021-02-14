جامعة أسوان: بدء تفعيل بروتوكول تدريب الأئمة والواعظات مع «الأوقاف»

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، بدء فاعليات بروتوكول التعاون بين الطرفين بحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والدكتور فريد عبد الظاهر عميد كلية العلوم السابق، والدكتور محمد أبوالشيخ عميد كلية دار العلوم والمتدربين من الأئمة والوعاظ.رحب الدكتور أحمد غلاب، بالحضور وثمن أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وجامعة أسوان لتدريب الأئمة والواعظات التي تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية بمختلف القضايا الدينية الراهنة.وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أن ذلك ضمن فاعليات البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية وآدابها ومجالاتها في علوم علم النفس وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء، وتضمن البرتوكول كليات الآداب، دار العلوم، والخدمة الاجتماعية، الطب.وأشار الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على فتح باب التسجيل للماجستير والدكتوراة بالجامعة للأئمة والواعظات على أن تكون المصروفات الدراسية مناصفة، في إطار اهتمام الدولة باللائمة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة.وأكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، على أهمية التدريب والتأهيل للأئمة والواعظات لمواكبة تطورات العصر التي طرأت على المجتمع، مؤكدا على أهمية هذا البرتوكول مع جامعة أسوان التي تمثل محراب العلم، موجها شكره وتقديره للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على اهتمامه بالأئمة والوعاظ.