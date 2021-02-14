الإمارات والأردن تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري مع مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية العلاقات الاقتصادية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد، فقد بحث الوزيران خلال لقاء عبر المنصات الافتراضية سبل تنمية أطر الشراكة الاقتصادية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وفترة ما بعد كورونا، كما بحثا فرص التعاون لزيادة التبادل التجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وكيفية تشجيع مزيد من الشركات الإماراتية والأردنية على استكشاف الفرص المتاحة في أسواق البلدين.