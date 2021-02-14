غدًا.. الكنيسة تُحيي الذكرى السادسة لرحيل شهداء مصر بليبيا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ختام عظة تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بالمنشية، منذ قليل، إنه تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الإثنين، بتذكار شهداء ليبيا.وتعتبر تلك هي الذكرى السادسة لاستشهاد العشرين مواطن مصري، من قرية العور بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، على يد تنظيم «داعش».وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.