محافظة القاهرة تدرس إنشاء باكيات داخل موقف إمبابة بروض الفرج

واصلت محافظة القاهرة اهتمامها بتوفير مصدر دخل للباعة الجائلين حسب خطة عملها بخلق فرص عمل لهم، وتدرس إقامة باكيات داخل موقف سيارات امبابة بحي روض الفرج، وكذلك استغلال قصر طوسون باشا مقر الحزب الوطني القديم، في ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وقام الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، بحضور رئيس حى روض الفرج بالمرور بنطاق الحي، وتفقد مقر الحزب الوطنى القديم بقصر طوسون باشا بحي روض الفرج برفقة النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، لاستغلاله، كذلك موقف سيارات امبابة لدراسة عمل باكيات للباعة الجائلين.وتأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال للانتهاء من ظاهرة الباعة الجائلين وتوفير فرص عمل لهم.