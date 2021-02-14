محمد الحديني: الحب هو التفاهم الفكري والتناغم الوجداني

كشف القاص الشاب محمد الحديني، بمناسبة عيد الحب، أن الحب كلمة مكونة من حرفين فقط، ورغم ذلك هي من أكثر الكلمات غموضا وتعقيدا وتجريدا وصعوبة في تحديد ماهيتها في السياق البشري، لأن البشر متقلبون في مشاعرهم وأحاسيسهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم.وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور": "ورغم ذلك يمكن القول أن الحب هو التفاهم الفكري والتناغم الوجداني والتقارب الحسي والتآلف العقلي والتجاذب النفسي، وهو الود والإخلاص والوفاء والتضحية والإيثار والزود بالمال والنفس. والمُحب الخالص النقي هو من يُكن هذه المشاعر كلها أو بعضها تجاه المحبوب".وتابع: "المحبوب هو الإنسان أو المكان أو الوطن أوالمعتقد أو الزمن أو الفكرة أو الكلمة أو أي كيان أو سياق يشعر تجاهه المُحب بميل وعاطفة ورغبة في القرب والوجود والتواجد، وطبعا تزخر المكتبة العالمية بالعديد والعديد من القصائد والروايات والأفلام والمسرحيات والأغنيات التي ترصد وتجسد وتعبر عن حالة الحب لأنه شعور صادق محفور على الشفرة الچينية للإنسان.وأكد أن الحب كذلك فعل مقاومة وتمرد على ما يحيط بالعالم من حروب وصراعات وقلاقل وأوبئة وظلم وتسلط وكراهية، وعلى المستوى الإبداعي، يمكنني القول إني أحب ما أكتب من قصص قصيرة جدا٬ وقصائد نثر رغم طغيان وسيطرة الرواية والقصة القصيرة والشعر العمودي٬ على الساحة الثقافية نقدا واحتفاء وانتشارا. ورغم جنوح معظم ما أكتب من نصوص للسريالية والغرائبية٬ إلا أن الحب كائن فيها حتى وإن أتى بشكل مغاير وفي سياق مختلف.