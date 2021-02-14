آيات عن الحب من الكتاب المقدس
الأحد 14/فبراير/2021 - 01:18 م
سارة ساويرسطباعة
آيات عن الحب من الكتاب المقدس ، تحتفل اليوم مصر والعالم، بعيد الحب أو "الفلانتين" وهو مناسبة سعيد لكل العشاق، فيها يتبادلون كلمات الحب والأمنيات السعيدة، ويتساءل الكثيرون عن آيات من الكتاب المقدس، تعبر عن "الحب" لإرسالها لأحبائهم فى الـ Valentine's day، لتجديد الحب بينهم وإضفاء ذكرى سعيدة على هذا اليوم.
-"أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ، إِنْ كَانَ اللهُ قَدْ أَحَبَّنَا هَكَذَا، يَنْبَغِي لَنَا أَيْضًا أَنْ يُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا" - يوحنا 4: 11
-"إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذى جمعه الله لا يفرقه إنسان" (مت 6:19).
-"وَلَكِنْ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ لِتَكُنْ مَحَبَّتُكُمْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ شَدِيدَةً، لأَنَّ الْمَحَبَّةَ تَسْتُرُ كَثْرَةً مِنَ الْخَطَايَا" – بطرس 4: 8
-"ليكون فيهم الحب الذى احببتنى به وأكون أنا فيهم" (يو 26:17).
-"كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبى بين البنين" (نش 3:2).
-"كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتى بين البنات" (نش 2:2).
-"محبة الله قد انسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (رو 5:5).
-"ليس جيدا أن يكون آدم وحده فاصنع له معينا نظيره" (تك 18:2).
-"من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا السر العظيم" (اف 31:5).
-"امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ وبها يثق قلب زوجها"( امثال 10:31).
-أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ، لِنُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا، لأَنَّ الْمَحَبَّةَ هِيَ مِنَ اللهِ، وَكُلُّ مَنْ يُحِبُّ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ اللهِ وَيَعْرِفُ اللهَ. وَمَنْ لاَ يُحِبُّ لَمْ يَعْرِفِ اللهَ، لأَنَّ اللهَ مَحَبَّةٌ" - يوحنا 4: 7، 8
-"لِيُوفِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَقَّهَا الْوَاجِبَ، وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّجُلَ" أفسس 5: 25.
-"أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ الْمَسِيحُ أَيْضًا الْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِهَا" أفسس 5: 28
-"كَذلِكَ يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمْ كَأَجْسَادِهِمْ. مَنْ يُحِبُّ امْرَأَتَهُ يُحِبُّ نَفْسَهُ" أفسس 5: 31
-"مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا" أفسس 5: 33
-"وَأَمَّا أَنْتُمُ الأَفْرَادُ، فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ امْرَأَتَهُ، هكَذَا كَنَفْسِهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلْتَهَبْ رَجُلَهَا" 1 تيموثاوس 5: 8
-"يا أَيَّتُهَا النِّسَاءُ، اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا يَلِيقُ فِيالرَّبِّ، أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ، وَلاَتَكُونُوا قُسَاةً عَلَيْهِنَّ" 1 بطرس 3: 7.
آيات عن الحب من الكتاب المقدس-"الله محبة" ١ يوحنا ٤:٨.
-"أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ، إِنْ كَانَ اللهُ قَدْ أَحَبَّنَا هَكَذَا، يَنْبَغِي لَنَا أَيْضًا أَنْ يُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا" - يوحنا 4: 11
-"إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذى جمعه الله لا يفرقه إنسان" (مت 6:19).
-"وَلَكِنْ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ لِتَكُنْ مَحَبَّتُكُمْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ شَدِيدَةً، لأَنَّ الْمَحَبَّةَ تَسْتُرُ كَثْرَةً مِنَ الْخَطَايَا" – بطرس 4: 8
-"ليكون فيهم الحب الذى احببتنى به وأكون أنا فيهم" (يو 26:17).
-"كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبى بين البنين" (نش 3:2).
-"كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتى بين البنات" (نش 2:2).
-"محبة الله قد انسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (رو 5:5).
-"ليس جيدا أن يكون آدم وحده فاصنع له معينا نظيره" (تك 18:2).
-"من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا السر العظيم" (اف 31:5).
آيات عن الحب من الكتاب المقدس
-"امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ وبها يثق قلب زوجها"( امثال 10:31).
-أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ، لِنُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا، لأَنَّ الْمَحَبَّةَ هِيَ مِنَ اللهِ، وَكُلُّ مَنْ يُحِبُّ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ اللهِ وَيَعْرِفُ اللهَ. وَمَنْ لاَ يُحِبُّ لَمْ يَعْرِفِ اللهَ، لأَنَّ اللهَ مَحَبَّةٌ" - يوحنا 4: 7، 8
-"لِيُوفِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَقَّهَا الْوَاجِبَ، وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّجُلَ" أفسس 5: 25.
-"أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ الْمَسِيحُ أَيْضًا الْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِهَا" أفسس 5: 28
-"كَذلِكَ يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمْ كَأَجْسَادِهِمْ. مَنْ يُحِبُّ امْرَأَتَهُ يُحِبُّ نَفْسَهُ" أفسس 5: 31
-"مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا" أفسس 5: 33
-"وَأَمَّا أَنْتُمُ الأَفْرَادُ، فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ امْرَأَتَهُ، هكَذَا كَنَفْسِهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلْتَهَبْ رَجُلَهَا" 1 تيموثاوس 5: 8
-"يا أَيَّتُهَا النِّسَاءُ، اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا يَلِيقُ فِيالرَّبِّ، أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ، وَلاَتَكُونُوا قُسَاةً عَلَيْهِنَّ" 1 بطرس 3: 7.
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