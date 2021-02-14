رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

آيات عن الحب من الكتاب المقدس

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:18 م
الحب
الحب
سارة ساويرس
طباعة
آيات عن الحب من الكتاب المقدس ، تحتفل اليوم مصر والعالم، بعيد الحب أو "الفلانتين" وهو مناسبة سعيد لكل العشاق، فيها يتبادلون كلمات الحب والأمنيات السعيدة، ويتساءل الكثيرون عن آيات من الكتاب المقدس، تعبر عن "الحب" لإرسالها لأحبائهم فى الـ Valentine's day، لتجديد الحب بينهم وإضفاء ذكرى سعيدة على هذا اليوم.

آيات عن الحب من الكتاب المقدس

-"الله محبة" ١ يوحنا ٤:‏٨‏.‏

-"أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ، إِنْ كَانَ اللهُ قَدْ أَحَبَّنَا هَكَذَا، يَنْبَغِي لَنَا أَيْضًا أَنْ يُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا" - يوحنا 4: 11

-"إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذى جمعه الله لا يفرقه إنسان" (مت 6:19).

-"وَلَكِنْ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ لِتَكُنْ مَحَبَّتُكُمْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ شَدِيدَةً، لأَنَّ الْمَحَبَّةَ تَسْتُرُ كَثْرَةً مِنَ الْخَطَايَا" – بطرس 4: 8

-"ليكون فيهم الحب الذى احببتنى به وأكون أنا فيهم" (يو 26:17).

-"كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبى بين البنين" (نش 3:2).

-"كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتى بين البنات" (نش 2:2).

-"محبة الله قد انسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (رو 5:5).

-"ليس جيدا أن يكون آدم وحده فاصنع له معينا نظيره" (تك 18:2).

-"من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا السر العظيم" (اف 31:5).

آيات عن الحب من الكتاب المقدس


-"امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ وبها يثق قلب زوجها"( امثال 10:31).

-أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ، لِنُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا، لأَنَّ الْمَحَبَّةَ هِيَ مِنَ اللهِ، وَكُلُّ مَنْ يُحِبُّ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ اللهِ وَيَعْرِفُ اللهَ. وَمَنْ لاَ يُحِبُّ لَمْ يَعْرِفِ اللهَ، لأَنَّ اللهَ مَحَبَّةٌ" - يوحنا 4: 7، 8

-"لِيُوفِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَقَّهَا الْوَاجِبَ، وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّجُلَ" أفسس 5: 25.

-"أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ الْمَسِيحُ أَيْضًا الْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِهَا" أفسس 5: 28

-"كَذلِكَ يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمْ كَأَجْسَادِهِمْ. مَنْ يُحِبُّ امْرَأَتَهُ يُحِبُّ نَفْسَهُ" أفسس 5: 31

-"مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا" أفسس 5: 33

-"وَأَمَّا أَنْتُمُ الأَفْرَادُ، فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ امْرَأَتَهُ، هكَذَا كَنَفْسِهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلْتَهَبْ رَجُلَهَا" 1 تيموثاوس 5: 8

-"يا أَيَّتُهَا النِّسَاءُ، اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا يَلِيقُ فِيالرَّبِّ، أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ، وَلاَتَكُونُوا قُسَاةً عَلَيْهِنَّ" 1 بطرس 3: 7.

قد يهمك أيضا:

«الكاثوليكية» تطلق حلقة جديدة من «قصص الكتاب المقدس» (فيديو)





موضوعات متعلقة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

الصور

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

image description

ننشر تفاصيل اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة بدمياط

image description

على مساحة 5 أفدنة.. افتتاح وحدة مرور جمصة بالدقهلية (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)

بمناسبة «الفالنتين».. هذه رسائل زوجات الأدباء في عيد الحب

23 فبراير.. «حروب الجيل الرابع والخامس وعلاقتها بالتطرف» بالأعلى للثقافة

عادل الميري يكشف حب فترة الطفولة: كانت البنات بالنسبة لي كائنات نورانية