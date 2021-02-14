الثلاثاء.. الذكاء الاجتماعي وقصص الأنبياء في دار الكتب

تقيم مكتبة أحباء مصر التابعة لدار الكتب والوثائق القومية ندوة عن أسباب الذكاء الاجتماعي للمحاضر عبدالرحمن مؤمن مؤسس فريق طموح للكنوز البشرية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الثانية عشرة ظهرا بمقر المكتبة.كما يعرض مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل التابع لدار الكتب والوثائق القومية فيلم " من قصص الأنبياء"، في مقر المركز بالمنيل في الثانية عشر من ظهر الثلاثاء أيضًا.