عمرو الليثي يشارك مروة ناجي غناء «بأمر الحب» في «واحد من الناس»

استضاف الإعلامي عمرو الليثي المطربة مروة ناجي، وشدت مروة ناجي بباقة من أجمل أغانيها والأغاني الطربية، وكانت مفاجأة الحلقة دويتو غنائي بين الإعلامي عمرو الليثى والمطربة مروة ناجى في أغنية "بأمر الحب" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، خلال لقائها معه ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة بمناسبة "عيد الحب".وعلى جانب آخر، قالت مروة ناجي إن كلثوم حالة خاصة بالنسبة لها، وموسيقار الأجيال مدرسة نتعلم منها، وأن أفضل ممثلة قامت بالغناء هي سعاد حسني وأفضل مطربة قامت بالتمثيل شادية وفوزي وحليم أفضل من غنوا للحب.