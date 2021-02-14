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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «صفحات من الوجدان» بقاعة أحمد صبري.. الأربعاء

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:40 م
الدكتور خالد سرور
الدكتور خالد سرور
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يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلة، معرض الفنان علي نبيل وهبة، بعنوان (صفحات من الوجدان) وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021 بقاعة أحمد صبري، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021.

مواعيد الزيارة يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتي الثانية ظهرًا، ومن الساعة الخامسة حتي الساعة التاسعة مساءًا عدا الجمعة، بمركز الجزيرة للفنون: ١ ش الشيخ المصرفي - بجوار فندق ماريوت - الزمالك.

الفنان علي نبيل وهبة عمل مدرسًا فى التعليم العام ومعاهد المعلمين من 1962: 1966، كما عمل بوزارة الثقافة - الثقافة الجماهيرية مديرًا لقصر الجزيرة ثم مديرًا لإدارة الفنون التشكيلية من 1970: 1974، و- عمل بجامعة الرياض لتدريس التربية الفنية بكلية التربية من 1974:: 1984، وعمل فى إدارة قاعة وهبة للفنون التشكيلية من 1984 إ: 1989، وأشراف على قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالدقى وأستاذ لمادة التذوق وتاريخ الفن بها من 1989 إلى 1992.

شغل منصب مدير للمتحف المصرى للفن الحديث من 1992 إلى 1995، أقام العديد من المعارض بالقاهرة والإسكندرية ابتداء من 1963 فى النحت والتصوير، وأقام معرض بالمركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى (الدبلوماسيين الأجانب ) 2000، ومعرض بقاعة ( الباب - سليم ) بمتحف الفن المصرى الحديث بدار الاوبرا المصرية أبريل 2015.

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