نائب محافظ البحيرة تتبرع بالبلازما بعد تعافيها من كورونا

شهد المركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور، اليوم الأحد، تبرع الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالبلازما بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على أن التبرع بالبلازما يعد واجبا وطنيا يجب تلبيته للمساهمة فى إنقاذ حياة أهلنا من المرضى والمصابين ومواجهة جائحة كورونا والقضاء عليها فى أقرب وقت.وناشدت نائب محافظ البحيرة، خلال تبرعها بالبلازما اليوم، جميع المتعافين ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية، بأهمية التبرع بالبلازما لدعم الجهود الصحية المبذولة، والمساهمة في شفاء وتعافي المصابين بالفيروس.وفي سياق متصل، قامت الدكتورة ولاء عبد المحسن، مديرة المركز الإقليمي لنقل الدم، بتسليم درع التكريم للدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وقد حضر نيابة عنه الدكتور أيمن مرعي، وتسلم استلم درع التكريم وكذلك تم تسليم درع التكريم للدكتور أيمن مرعي، وأعربت عن امتنانها الكبير لدعمهم المستمر لبنك الدم.