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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آية عبدالله تطرح «العب بعيد يا شاطر» بمناسبة عيد الحب (فيديو)

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:48 م
المطربة آية عبد الله
المطربة آية عبد الله
دعاء عبد المقصود
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طرحت المطربة آية عبد الله نجمة برنامج صوت الحياة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "العب بعيد يا شاطر" احتفالا بعيد الحب، وقد نشرت المطربة آية عبدالله الفيديو الخاص بالأغنية على صفحتها الخاصة موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات خالد سلطان ألحان خالد سلطان توزيع ماريو جميل ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف من انتاج Bright star

◄ ويقول مطلع الأغنية:

العب بعيد يا شاطر انا مش قد المخاطر.. مش كل يومين تعملي حكايه وانا قلبي عاملك خاطر.. بطل تلعب معايا مش كل يوم رواية.. مشكلتي ان انا حبيتك وانت بتلعب من ورايا.. من يوم ما قابلتك وانت شاغلني وقلبي مخبي عليك انا كل ما افكر ابعد عنك برجع احن اليك..
آية عبدالله تطرح «العب بعيد يا شاطر» بمناسبة عيد الحب (فيديو)
آية عبدالله تطرح «العب بعيد يا شاطر» بمناسبة عيد الحب (فيديو)
آية عبدالله تطرح «العب بعيد يا شاطر» بمناسبة عيد الحب (فيديو)
آية عبدالله تطرح «العب بعيد يا شاطر» بمناسبة عيد الحب (فيديو)
آية عبدالله تطرح «العب بعيد يا شاطر» بمناسبة عيد الحب (فيديو)
آية عبدالله تطرح «العب بعيد يا شاطر» بمناسبة عيد الحب (فيديو)

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