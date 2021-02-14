آية عبدالله تطرح «العب بعيد يا شاطر» بمناسبة عيد الحب (فيديو)

◄ ويقول مطلع الأغنية:

طرحت المطربة آية عبد الله نجمة برنامج صوت الحياة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "العب بعيد يا شاطر" احتفالا بعيد الحب، وقد نشرت المطربة آية عبدالله الفيديو الخاص بالأغنية على صفحتها الخاصة موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات خالد سلطان ألحان خالد سلطان توزيع ماريو جميل ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف من انتاج Bright starالعب بعيد يا شاطر انا مش قد المخاطر.. مش كل يومين تعملي حكايه وانا قلبي عاملك خاطر.. بطل تلعب معايا مش كل يوم رواية.. مشكلتي ان انا حبيتك وانت بتلعب من ورايا.. من يوم ما قابلتك وانت شاغلني وقلبي مخبي عليك انا كل ما افكر ابعد عنك برجع احن اليك..