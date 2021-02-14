الكنيسة الأرثوذكسية تُحيى ذكرى نياحة البابا ثيؤدوروس الـ45

ثيؤدوروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى نياحة البابا ثيؤدوروس الـ45.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 728م تنيح الأب القديسبابا الإسكندرية الخامس والأربعون، وكان هذا الأب راهبًا بدير عند مريوط يعرف بدير طنبورة تحت إرشاد وتدبير شيخ فاضل قديس يدعي يوأنس.وأضاف: "وقد أوحى إليه من الروح القدس إن تلميذه تادرس سيصير يومًا ما بطريركًا، فأخبر من يهمهم الأمر ومن يلوذون به بهذا. وكان تادرس مجاهدا في عبادته كاملا في اتضاعه ووداعته. فاختير بإرادة الله للبطريركية فرعي رعية السيد المسيح أفضل رعاية. وكان مداومًا على القراءة ووعظ شعبه في أغلب الأيام خصوصا أيام الآحاد والأعياد. وأكمل على الكرسي المرقسي اثنتي عشرة سنة وتنيّح بسلام".