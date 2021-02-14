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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال متوسط على انتخابات المحامين بالغربية (صور)

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:36 م
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أجرت نقابة المحامين بالغربية، اليوم الأحد، انتخابات فرع مجلس النقابة بمقاعد غرب طنطا، وذلك وسط إقبال أقل من المتوسط من قبل المحامين أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، المؤجلة من 8 فبراير الماضي طبقا لحكم محكمة القضاء الإدارى.

وكان مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر، وكيل مجلس نقابة المحامين، أعلن تأجيل إجراء انتخابات نقابة طنطا الفرعية، التي كان مقررا عقدها الاثنين 8 فبراير الماضى، ضمن نقابات المرحلة الثانية، إلى موعدها اليوم الأحد، وذاك لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري في طنطا، بإلغاء القرار المطعون عليه؛ وإجراء انتخابات نقابة محامين غرب طنطا في استراحات المحامين والنقابة، بدلا من سرادق وخيم خارج المحكمة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قررت فى وقت سابق، بوقف إجراء انتخابات النقابة الفرعية في المحلة الكبرى، في يوم 8 فبراير الماضى الموعد المحدد مسبقا- بناء على طعن مقدم، بعدم تمثيل محكمة ثالث بمجلس النقابة، وذلك إلى أجل غير مسمى.

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