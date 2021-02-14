حبس سائق ميكروباص «دهس طفلين» بتهمة القتل الخطأ فى حلوان

قررت نيابة حلوان حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل الخطأ بعدما دهس بسيارته طفلين أثناء عبورهما الطريق.تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على سائق تسبب في مصرع طفلين أثناء عبورهما لشارع برهان بمنطقة حلوان، وتم نقلهما إلى المستشفى.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة فتاة عمرها 15 سنة وطفل 6 سنوات، تعرضا لحادث سير بشارع برهان في حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال التحريات حول الحادث أن سائق سيارة ميكروباص صدم الطفلين أثناء عبورهما الطريق، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهما إلى المستشفى فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وأهالي الضحايا وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.