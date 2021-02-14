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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. نياحة البابا ألكسندروس الثاني رقم 43

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:32 م
الكنيسة
الكنيسة
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى نياحة البابا الكسندروس الثاني البابا رقم 43 في تعداد الكنيسة المصرية.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم من سنة 715 م تنيح الأب القديس ألكسندروس الثاني بابا الإسكندرية الثالث والأربعين. وكان هذا القديس من أهل بنا. وترهب بدير الباتيرون أي دير الأباء. وهو الذي كان معروفا بدير الزجاج الكائن غرب الإسكندرية. ونظرا لتقواه وعلمه اختير لكرسي البطريركية. وقد نالته في مدة رئاسته شدائد كثيرة.

وأضاف وفي زمن هذا الأب كان لإحدى الطوائف الغير ارثوذكسية بمصر بطريرك يسمي أنسطاسيوس وقد أثار عليه غضب شعبه لمسالمته للأرثوذكسيين ومحبته لهم، فتركهم وجاء إلى البابا ألكسندروس واعترف أمامه بالإيمان الأرثوذكسي فأكرمه البابا ألكسندروس إكراما كثيرا وأراد أن يسلم إليه شئون البطريركية وينفرد هو للعبادة في أحد الأديرة، فأبى الأب أنسطاسيوس وقال له لو كنت ارغب في البطريركية لبقيت هناك فقد كنت بطريركا ولكني أريد أن أكون لك تلميذا. وأخيرا قبل إن يتسلم إحدى الأسقفيات فرعي الرعية التي أؤتمن عليها أحسن رعاية. وقد أقام الأب ألكسندروس علي الكرسي البطريركي 24 سنة و9 أشهر.

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