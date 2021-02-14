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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيادة كبيرة في واردات تركيا من المحاصيل الزراعية

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:31 م
واردات
واردات
أمينة ذكى
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ارتفعت واردات تركيا الزراعية خلال العام الماضي وبلغت 9.5 مليار دولار، -66 مليار ليرة- الأمر الذي يزيد من الصعوبات التي يواجهها المزارع المحلي، حيث إنه وخلال عام 2020 وحده استوردت تركيا 22 ألف و500 طن من الشاي مقابل 45 مليون و636 ألف دولار، كما استوردت 506 ألف طن من العدس الأحمر مقابل 241 مليون و556 ألف دولار.

وارتفع إجمالي نفقات تركيا على الواردات الزراعية خلال 18 عاما الأخيرة نحو 114 مليار دولار.

من جانبه أفاد نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة بورصة، أورهان ساربيل، أنه في عام 2018 بلغت واردات تركيا الزراعية 9 مليار دولار غير أن واردات تركيا الزراعية خلال عام 2020 تجاوزت هذه النسبة التي تعادل 66 مليار ليرة قائلا: “هذا أعلى رقم يتم تسجيله في تاريخ الجمهورية التركية، فالدعم غير الممنوح للمزارع تم منحه للشركات الأجنبية عبر الاستيراد”.

ذكر سربال أن الديون دفعت المزارعين إلى بيع مزارعهم ومواشيهم مشيرا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية هذا العام بشكل كبير.


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