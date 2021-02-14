رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فى تقرير لرئيس الوزراء.. «مسارح متنقلة» فى 6 محافظات لتصحيح الأفكار المتطرفة

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:40 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول إطلاق مشروع "المسارح المتنقلة" في إطار المشروع القومي للعدالة الثقافية، وذلك في ستة أقاليم على مستوى الجمهورية، استفاد منها 9630 فردًا، خلال الفترة من 31 يناير حتى 5 فبراير.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن مشروع المسارح المتنقلة يأتي في إطار سعي وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصًا على الوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع وقرى الوطن، بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وإعداد سجل للموهوبين المُكتشفين بهدف استغلال طاقاتهم ورعايتهم بقصور الثقافة.

وأضافت الوزيرة، أن المشروع يعد أحد مسارات عمل وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية، وفق استراتيجية ورؤية لمجابهة التعصب وتصحيح الأفكار المتطرفة.

وأوضحت أن قوافل المسارح المتنقلة تستهدف الوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية لإعادة تشكيل الوعي ونشر التنوير وتقويم السلوك، من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم جميع أشكال الفكر والفن، وتعد وثبة جديدة في مسار تحقيق العدالة الثقافية، كما تمثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافي إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وأضافت وزيرة الثقافة أنه تم تجهيز ستة مسارح متنقلة وملحقاتها، وتم توزيعها على 6 أقاليم على مستوى الجمهورية، والتي تتمثل في إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويضم محافظات: القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والقليوبية، ويشمل إقليم غرب ووسط الدلتا، محافظات: الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، أمّا إقليم شرق الدلتا فيشمل محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط.

وتابعت الوزيرة، أن الإقليم الرابع هو إقليم القناة وسيناء، ويضم محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، فيما يشمل إقليم وسط الصعيد محافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، بينما المحافظات التي جاءت ضمن إقليم جنوب الصعيد، فتتمثل في محافظات: الأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وأسوان.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق أولى فعاليات مشروع "المسارح المتنقلة" يوم 31 يناير الماضي، وذلك من حي الأسمرات 3، كما بدأ نشاط المسارح المتنقلة في 5 محافظات أخرى هي: محافظة الدقهلية، وذلك بقرية "ميت غراب" بمركز السنبلاوين، وقرية "البلانة" بمركز نصر النوبة في أسوان، وقرية "الجبيل" بوديان مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وكذا تم إطلاق مسرح متنقل بمركز الفتح، بمحافظة أسيوط، وكذلك في قرى مركز أبوالمطامير، بمحافظة البحيرة.

ولفتت الوزيرة إلى أن أنشطة المسارح المتنقلة ستستمر داخل المحافظة لمدة شهر، بحيث تجوب القرى والنجوع، كما أن وزارة الثقافة تحرص على نشر الأنشطة الثقافية الأخرى بجانب أنشطة المسرح، حيث يتم تقديم عروض سينمائية وإقامة مكتبات متنقلة بالإضافة إلى ورش حكي أطفال وورش حرف تراثية، من أجل تقديم أنشطة ثقافية متكاملة داخل تلك القرى والنجوع وفق برنامج ثقافي محدد.

وفيما يتعلق بالأنشطة الثقافية التي تم عرضها خلال فعاليات المسرح المتنقل بحي الأسمرات 3، قالت الوزيرة إن هذه الأنشطة تضمنت 11 نشاطًا، وهي عرض فرقة الفيوم للموسيقى العربية، واكتشاف مواهب الأطفال، وفقرات شعرية وأمسيات أدبية، وعرض استعراضي للملحمة الوطنية الشعرية بعنوان "بكرة أحلى من النهاردة"، وعرض فرقة بني سويف للفنون الشعبية، وعرض فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، وفقرات استعراضية لمواهب قصر ثقافة الأسمرات تحت عنوان "عن حب مصر"، وعرض فرقة التنورة للفنون التراثية.

وعرضت الوزيرة أيضًا نماذج من الأنشطة الثقافية التي تمت خلال فعاليات عدد من المسارح المتنقلة في القرى المستهدفة، منها على سبيل المثال عرض فيلم قصير عن "أبطال بلدنا"، وحفل تكريم لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، ولقاءات حوارية مع رجال الكنيسة والأزهر ورجال الشرطة وأسر شهداء الوطن، وعروض توعوية لطرق الوقاية من فيروس "كورونا"، وعرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء. كما اشتملت الأنشطة على محاضرات تثقيفية عن إعلام من بلدنا، وفيلم وثائقي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

ألف كيلو متر.. إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «تبطين الترع»

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

image description

تجديد الثقة في وكلاء كليات بجامعة أسيوط

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

غدا.. «هشام الخشن» ضيف ندوة المكتب الثقافي بفيينا

صفاء النجار تشارك في أمسية «تواصل» بالأعلى للثقافة.. الثلاثاء

«حفائر قلعة شيخ العرب همام» محاضرة بمعهد الآثار الشرقية.. الخميس

السبت.. جاليري ضي ينظم «ثلاثية نحت وجوه في الطبيعة»