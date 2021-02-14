«قصة صورة».. نزار قباني يداعب «زينب وعمر» على كورنيش بيروت

تزوج الشاعر السوري الراحل نزار قباني مرّتين، الأولى كانت ابنة خاله زهراء آقبيق، وأنجب منها هدباء وتوفيق، إلا أن "توفيق" توفي وهو طالب في كلية الطب بجامعة القاهرة، بسبب مرض القلب عام 1973، ورثاه نزار حينها في قصيدة "الأمير الخرافي توفيق قباني"، فقد كان له أثر كبير في حياته.أما زوجته الثانية كانت عراقية الأصل وهي "بلقيس الراوي" التي التقى بها في أمسية شعرية ببغداد، ورغم رفض والدها زواج ابنته منه، إلا أنه ظل متمسكا، وتدخل الرئيس العراقي حينها، حتى تزوج نزار من بلقيس، وأنجبا منها "زينب وعمر"، وعاشا حياة هادئة وبسيطة.وفي صورة قديمة لنزار قباني يظهر مع ولديه "زينب وعمر" وهو يلاعبهما، ويعود التقاط الصورة لعام 1975، وكانت على كورنيش بيروت، حيث كان يعيش هناك مع زوجته وأبنائه، إلى أن لقيت زوجته بلقيس حتفها عام 1982، إثر حادث انتحاري استهدف السفارة العراقية في بيروت، حيث كانت تعمل.وبعد مقتل زوجته بلقيس، غادر نزار قباني لبنان، وكان يتنقل بين باريس وجنيف حتى استقر في النهاية في لندن التي قضى بها الخمسة عشرة عامًا الأخيرة من حياته، واستمرّ بنشر دواوينه وقصائده المثيرة للجدل خلال فترة التسعينيات ومنها "متى يعلنون وفاة العرب؟" و"المهرولون".و "عمر" هو أصغر أبناء الشاعر نزار قباني، تخرج من هندسة كمبيوتر من الولايات المتحدة الأمريكية، ويقيم في دبي منذ سنوات طويلة، ويعمل كمسؤول في مجال الإعلان والإعلام، متزوج من سيدة فلسطينية تدعى "مريم" وأنجبا منها نزار وفيصل، أما "زينب" فهي متزوجة من سوري ومقيمة بين بيروت ولندن.