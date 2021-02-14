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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد وفاته.. من هو اللواء فتحي عبدالله بطل معركة «العش»

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:56 م
اللواء فتحي عبدالله
اللواء فتحي عبدالله
نوران إمام
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توفي ليلة أمس السبت الموافق 13 فبراير، أحد أبرز مقاتلي الجيش المصري، والذي جسد ملحمة وطنية ببطولته ضد الجيش الإسرائيلي في معركة رأس العش التاريخية في يوم 30 يونيو لعام 1967 ميلادية.

◄ من هو اللواء فتحي عبدالله ؟

اللواء فتحي عبدالله كان أحد القادة بالجيش المصري في الستينيات، وعرف باسم قائد وبطل معركة رأس العش التاريخية، التي قاد فيها سرية الصاعقة لمواجهة الجيش الإسرائيلي في 30 يونيو 1967 في ظل المواجهات التي كانت تقوم بها القوات المسلحة المصرية ضد الكيان الصهيوني المحتل.

وكان أشهر ما قام به الراحل اللواء فتحي عبد الله، شغله منصب قائد سرية الصاعقة التي قامت بمعركة رأس العش في 30 يونيو 1967.

◄ فما هي معركة رأس العش؟

معركة رأس العش هي إحدى المعارك المصرية والتي نجحت فيها قواتنا المسلحة الباسلة، في التصدي للكيان الصهيوني المحتل، حيث تمكنت قوة مكونة من 30 مقاتلًا فقط من الجيش المصري، وكان يرأسها الراحل اللواء فتحي عبدالله، في صد العدوان الإسرائيلي على مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في 6 أكتوبر 1973 ميلادية.

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