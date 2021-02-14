«راقودة» تفتح باب التقدم لمعسكر مشروعات تنمية التراث

أعلنت مؤسسة راقودة بالتعاون مع بيت يكن الأثري، فتح باب التقدم لمعسكر مشروعات تنمية التراث، وهي مؤسسة أكاديمية فنية مشهرة في وزارة الشؤون الاجتماعية مختصة بفروع التراث المادي واللامادي بهدف الحفاظ على التراث السكندري وإحياءه.تؤمن المؤسسة العمل على تنمية مجالات التراث لا يقتصر على مشاريع السياحة وبعض التخصصات العلمية والتربوية فحسب. في الآونة الاخيرة بدأت الكثير من الدول في تبنيها لأهداف الأمم المتحدة 2030 تخصيص جزء كبير من خطط التنمية الاقتصادية لمشروعات التراث الثقافي، وبدأت دول عربية تواكب هذا التوجه مثل الإمارات، تونس، وغيرهم، وتخصص مصر الآن مجهودات قومية كثيرة في هذا الإطار وهذا متمثلًا على سبيل المثال في اهتمام الدولة الحالي فالحرف التقليدية والشعبية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة معسكر تنمية التراث ليستجيب ويتفاعل المجتمع المدني للتوجه الدولي والاهتمام المحلي لإيجاد محاور تنموية حقيقية على أرض الواقع يتم ابرازها من خلال توثيقها ودراستها وتحديد إمكانيات تطويرها لتكوِّن بؤر تنموية مأمولة تعتمد على التراث الثقافي الأصيل، فتعزز الهوية المحلية من جهة والاعتزاز المجتمعي بها من جهة، وتتيح فرص مستقبلية لتنمية اقتصادية مستدامة.وسيتطرق المعسكر للنقاط والتساؤلات الآتية تعريف بالمشروعات التنمية المبنية على التراث الثقافي متعددة التوجهات والخطط، وماهية العمل على هذه المشروعات؟ وكيف يتحقق من خلال تلك المشروعات التواصل الثقافي بين المجتمع متخذي القرار والمتخصصين؟ وكيف نستطيع تحديد قيم التراث وكيفية الحفاظ عليه لنبني بذلك خطط تنموية مؤثرة ومستدامة؟ وكيف يمكن تسويق منتجات التراث الثقافي؟ وكيف يمكن لهذه المنتجات أن تتحصل على علامة تجارية تميزها؟من خلال معسكر مدته 5 أيام سيقعد بقلب القاهرة التاريخية (أحد أهم مواقع التراث العالمي)، بمنطقة الدرب الأحمر وبداخل بيت تاريخي (بيت يكن)، سيتم التطرق لهذه التساؤلات والتدريب على كيفية تهيئة مشروع تنموي من خلال التراث الثقافي الذي تميزت هذه المنطقة من القاهرة التاريخية عن دونها من مناطق، وذلك عن طريق مجموعة من الورش والتدريبات التي ستعقد على مدار مدة المعسكر، مع تطبيق عملي يتفاعل من خلاله المشاركين مع حرفيي المنطقة التاريخية، وسيتم التركيز على الملبوسات التقليدية والتاريخية من خلال رصد وإحياء حرف "التطريز والحياكة المصرية" التي كانت تشتهر بها المنطقة التاريخية، وإبراز قيمة هذه الحرفة من خلال تجهيز لمعرض لها في نهاية مدة المعسكر،مكان الإقامة والتدريبات جميعها بداخل بيت يكن، بمنطقة الدرب الأحمر، بالقاهرة التاريخية.