137306 إجمالي الإصابات بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 137 ألفا و306 حالات، والوفيات 1542 بنسبة 1.12%.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 129 ألفا و54 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المحتجزين في المستشفيات وصل إلى 140 حالة، والمحتجزين في العناية المركزة 39.