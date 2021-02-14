137306 إجمالي الإصابات بكورونا في عمان
الأحد 14/فبراير/2021 - 12:39 م
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 137 ألفا و306 حالات، والوفيات 1542 بنسبة 1.12%.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 129 ألفا و54 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المحتجزين في المستشفيات وصل إلى 140 حالة، والمحتجزين في العناية المركزة 39.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 129 ألفا و54 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المحتجزين في المستشفيات وصل إلى 140 حالة، والمحتجزين في العناية المركزة 39.