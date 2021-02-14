شبورة وأمطار ورياح نشطة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تزامنًا مع موجة الطقس المعتدل، والتي تصل لحد الدفء، التي تشهدها البلاد نهارًا، تواصل "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، موضحا بدوره تفاصيل حالة الطقس في الـ72 ساعة المقبلة والظواهر الطبيعية التي ستشهدها البلاد، إذ إنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا بكل الأنحاء، مع وجود كثافة في الشبورة المائية مع حركة رياح معتدلة.وعن طقس اليوم الأحد، أوضح شاهين أنه سيكون مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وسيكون الطقس معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، وسيشهد الطقس نهارًا بعض الدفء، بينما سيشهد ليلًا طقسًا شديد البرودة، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وأكد شاهين أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا باردًا ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء، بينما تكون الرياح معتدلة على جنوب الصعيد، مؤكدًا استمرار الشبورة المائية صباحًا، حيث تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وأوضح شاهين أنه ستتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.ويتغير الجو اعتبارًا من غدٍ الإثنين، حيث أوضح شاهين أنه يشهد سقوط أمطار متقطعة ونشاطا للرياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تشهد الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية وجود شبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة والوجه البحري.وأشار إلى أن طقس بعد غد الثلاثاء سيكون مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، حيث ستنخفض الحرارة بمعدل 3- 6 درجات، مع حدوث شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما سيكون معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، فيما سيكون معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وأكد شاهين احتمالية سقوط أمطار يوم الثلاثاء، تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.وشدد شاهين على ضرورة متابعة المواطنين أحوال الطقس، وذلك في حالة حدوث أي اضطرابات مناخية، بالإضافة إلى ارتدائهم ملابس ثقيلة لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أنه في حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا بذلك، وأنه يتم تحديث بيان هيئة الأرصاد بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.