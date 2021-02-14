نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أول صورة لكوكب المريخ عقب وصول مسبار الأمل ودخوله مدار الكوكب الأحمر.وعلق «بن راشد» على الصورة في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ».من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي: «إرسال أول صورة للمريخ بعدسة مسبار الأمل.. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء».وأضاف، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل».ووصل مسبار "الأمل" إلى المريخ ووضع نفسه في مداره مساء الثلاثاء الماضي، ضمن أول مهمة لدولة الإمارات إلى الكوكب الأحمر، بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، مما سمح له بالبدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي ومناخ المريخ.وأصبحت الإمارات العربية المتحدة خامس دولة في العالم، وأول دولة عربية، تنجح في وضع مسبار فضائي في مدار كوكب المريخ، وذلك بعد انطلاق رحلته في يوليو 2020.