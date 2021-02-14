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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

غدًا.. الكنيسة تحتفل بعيد دخول المسيح للهيكل

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:53 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ختام عظة تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بالمنشية، منذ قليل، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستحتفل غدا، الإثنين، بعيد دخول السيد المسيح الهيكل.

ويعد عيد دخول السيد المسيح الهيكل أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى، وتعود قصته إلى أنه في اليوم الأربعين لميلاد السيد المسيح أخذته العذراء مريم ومعها يوسف النجار، وذهبا به إلى الهيكل ليصنعا له حسب عادة الناموس ولكي يقدِّما عنه الذبيحة المطلوبة حسب مقدرتهما.

وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان، وكان بارًا تقيًا، وعندما دخلا بالطفل ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه سمعان على ذراعيه وبارك قائلًا: "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام".

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل عام بـ14 عيدًا سيديًا، أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها تم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و7 أعياد صغيرة.

والأعياد السيدية هي فرص تعبدية تخص السيد المسيح وتعيش فيها الكنيسة أحداث هذه التذكارات الفائقة.

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