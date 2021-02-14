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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تُحذر: إسرائيل ستواجه ردًُا حاسمًا حال تجاوزها الخطوط الحمراء

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:25 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
وكالات
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حذر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر حاجي، اليوم الأحد من أن «إسرائيل ستواجه ردا حاسما يندمها في حال تجاوزت الخطوط الحمراء»، مؤكدًا أن «وجود إيران في سورية هو وجود استشاري وسيستمر طالما رغبت الحكومة والشعب السوري».

وتعليقا على الضربات الإسرائيلية المتكررة لنقاط تابعة لإيران وحزب الله في سورية، قال أصغر حاجي، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «طبيعة الكيان الصهيوني منذ نشأته طبيعة عدائية وقمعية في المنطقة، وهذا كان سلوكهم ضد الشعب الفلسطيني وضد الدول المجاورة«، مضيفا أنه «في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة السورية الإرهاب، تساعد إسرائيل الإرهابيين».

وأكد: «هدف وجودنا في سورية هو مكافحة داعش والكيانات الإرهابية، لكن إذا أراد الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء سيواجه برد حاسم يندمه على تصرفاته هذه».

وحول خروج إيران من سورية، قال الدبلوماسي البار:"إيران لم تتسلم أي رسالة (تطالب) بخروج قواتها من سورية، نحن متواجدون بطلب من الحكومة السورية، ووجودنا استشاري عسكري، وسوف يستمر طوال الفترة التي يرغب فيها الشعب والحكومة السورية".

وتابع أصغر حاجي:"الذين عليهم مغادرة سورية هم من جاؤوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية"، مؤكدا أن "المناطق السورية لابد أن تكون تحت السيادة السورية والحكومة السورية التي تتبنى استتباب الأمن فيها".

وكان المرصد السوري أفاد بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية نحو 40 مرة خلال العام الماضي، وأن الاستهداف الإسرائيلي تسبب بمقتل نحو 215 من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري.

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